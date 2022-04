Kondor Katalin: "Nem szerettem a tévét, mert bányarémnek gondoltam magam"

A volt műsorvezető elárulta, hogy sosem érezte magát kényelmesen műsorvezetőként.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

"Nem szerettem a tévét, mert bányarémnek gondoltam magam. Egyáltalán nem tetszettem magamnak, és ehhez hozzátett az is, hogy a rádiónál sokkal bensőségesebben tudtam beszélgetni az interjúalanyokkal. Emlékszem, amikor először beültem a tévéstúdióba, majd mondták, hogy ne mozogjak se jobbra, se balra, én alig tudtam megszólalni, mozdulni sem mertem"

- mondta a Blikknek Kondor Katalin.

"Ez a jelenség ma is furcsa nekem, hogy valakit látnak az emberek a tévében és azonnal 'sztárrá válik'. Persze, ez nyilván nem csak nálunk van így, de nekem akkor is hihetetlen volt, hogy úton-útfélen megállítottak, sőt, sokan még ma is megismernek"