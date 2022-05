„Fosok, mint az állat” – tette hozzá az énekesnő.

@tothandi_andee/Instagram

Tóth Andit egyre több helyre hívják fellépni, ami nem is csoda, hiszen jelenleg ő az ország egyik elsőszámú énekesnője. A sok fellépés persze sok áldozattal is jár, és biztosan megviseli Andit. Ennek most több jelét is megtapasztalta, amit meg is osztott a követőivel a 24 órát át elérhető Instagram-szotijában.

Nem tudom, mi a f*sz van, de mindjárt meghalok, gyerekek! Hányingerem van, fáj a fejem, fáj a fogam, fáj a hasam, fosok, mint az állat...

– jelenti ki a videóban, egyáltalán nem finomkodva. Majd a félreértések elkerülése végett hozzáteszi: „Nem vagyok terhes, de mindjárt megpusztulok, és egy óra múlva megyünk Debrecenbe fellépni.”

Aggodalomra azonban semmi gond, nem sokkal később felkerült néhány videó az esti, debreceni koncertről, amin már teljes erőbedobással adja elő a slágereit.