Járai Kíra: "Kifejezetten izgat, hogy a férjem biszexuális"

Járai Máté és felesége, Járai Kíra számtalan interjúban meséltek már magánéletükről, amiről már azt is megtudhattuk, hogy nyitott kapcsolatban élnek és, hogy Járai Máténak az első szexuális élménye egy férfival volt. Járai Kíra most Lakatos Levente műsorában járt.



Fotó: RTLKlub

Az elmúlt időszakokban kaptak hideget és meleget is, ennek ellenére továbbra is őszintén beszélnek szabad házasságukról.

Lakatos Levente arról is kérdezte Kírát, hogy érintette az, hogy a férje biszexuális.

A mi kapcsolatunk szoros barátsággal indult. Ez engem izgatott mindig. Miért ne izgatna egy nőt a melegpornó, amikor ott két férfi van? Ha a saját pozíciómat nem érzem veszélyben, nem vagyok veszélyben. Amikor Máté felvállalta, hogy biszexuális, ettől azért tartottam egy picit, merthogy a melegek és a heterók körében is ez még elítélendőbb, mert nem tudja eldönteni, hogy akkor valójában meleg vagy hetero. Nem értették az emberek, hogy akkor most miért nem tudja eldönteni, meleg vagy hetero, meg akkor valójában nem is vállalt fel semmit. Mi azért vagyunk együtt huszonhárom éve, mert egy nyelvet beszélünk.