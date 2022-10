Mondhatni, hogy készíttetett magáról egy imázsfilmet.

Andy Vajna özvegye ma ünnepli a 40. születésnapját, amit a közösségi médiában is megünnepelt egy új poszttal. A jelenetekben Timi hol bikiniben mossa a luxusautóját, hol sétálgat – valószínűleg a Los Angeles-i – villájában, hol kutyázik; azaz eléggé színesre sikeredett az összeállítás.

Mindenesetre azt elérte, hogy sokan felköszöntsék őt a poszt alatt, hiszen Király Lindától kezdve Zimány Lindán át Nagypál Krisztináig többen is jókívánságaikat kommentálták. Emellett pedig sikerült emlékeztetnie mindenkit, hogy milyen öregek vagyunk, hiszen ha mostanra az Andy mellett oly fiatalnak tűnő Timi is betöltötte a negyvenet, az rólunk is sok mindent elmond...