Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Ismert tény, hogy Vajna Timi imádjai a kutyáit, viszont mostanáig nem tudta őket magával vinni Los Angeles-be, ahol az utóbbi időben élt. A képek viszont magukért beszélnek: megoldotta az utaztatást, mégpedig egy luxusrepülőgéppel.

A fotos leírásából kiderül, hogy Timi nem akarta, hogy Musunak és Rocky-nak valami baja essen a csomagtérben, ezért egy magánrepülővel utazott, hogy végig együtt lehessenek. Ráadásul most ünnepelte a születésnapját is, erről árulkodik a torta is, ami az egyik fotón látható:

