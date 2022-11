Varga Viktor: „Azt vallom, a monogámia nem való az embereknek”

A párjával kipróbálták a nyitott kapcsolatot is, de az sem vált be.

Varga Viktor és kedvese, Zsembera Liliána nyerték a TV2 Párharc című műsorát, melynek kapcsán az énekes a blikk.hu-nak adott interjút. Ebben elsősorban a párkapcsolatukról mesélt, például arról, hogyan tervezik a jövőt – amiben összeköltözés, a kapcsolat újabb szintre való emelése egyelőre nem szerepel.

Nagyon szeretjük egymást, szoktunk együtt aludni, hol a jurtámban, hol Lili lakásában, de nem élünk együtt, és nem is tervezzük. Korábban összeköltöztünk egy időre, de nem lett jó vége. Én negyvenkét éves koromban szeretnék gyermeket, addig viszont szabadon akarok élni. El tudom képzelni, hogy Lili lesz a gyermekeim édesanyja, aztán majd kiderül, mit hoz az élet

– mondta Varga, aki egyelőre abban sem biztos, hogy hűséges tud maradni.

Azt vallom, a monogámia nem való az embereknek, nem arra vagyunk kitalálva, hogy az egész életünket egy ember mellett éljük le. A páromat is próbáltam erre rávenni, ám az egy hónapig tartó nyitott kapcsolat után Lili kérte, hogy fejezzük be, mert ő nem bírja. Megértettem, és most próbálok úgy létezni mellette ahogy ő szeretné. Meglátjuk, meddig bírom, de próbálkozom, mert ő nagyon sokat jelent a számomra