Újra összeáll a Romantic, Győzike visszatér

A Romantic hosszú évek után új slágerrel tér vissza, melyhez egy rózsaszín álomvilágot megidéző videóklipet is forgattak.

MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

Gáspár Győző, Völgyi Zsuzsi és Kunovics Katinka 1999. április 2-án alapította meg a Romantic zenekart, amivel hatalmas sikereket értek el – írta meg a Blikk.

Az elmúlt években volt egy-egy fellépésünk időszakosan, de most eldöntöttük, hogy újra összeállunk és visszatér a Romantic. Már elkezdtük a próbákat és a stúdiózást is. Készülünk új dalokkal, az egyik most jelenik meg, és májusig még további kettő szeretnénk kiadni. Fellépések, nagyobb koncertek is lesznek, és szeretettel fogadunk minden megkeresést