Kucsera Gábor a botrányos válásáról: „Megtépázott ez az időszak”

A világbajnok magyar kajakozó Kucsera Gábor felesége, Tápai Szabina kézilabdázó másfél hete jelentette be, hogy tíz év után válnak.

Kucsera Gábor nem volt mindig hű férj. Forrás: Facebook

Válásuk oka pedig többek között az, hogy Kucsera nem volt hűséges férj – írja a Blikk. Kucsera eddig nem kommentálta a válásával és hűtlenségével kapcsolatos híreket, most azonban megszólalt.

Megtépázott ez az időszak, nagyon megvisel ez a helyzet, ami köztünk és ami a médiában kialakult, mert ezt szerettem volna elkerülni

– vallotta be szomorú hangon a Retró Rádióban Várkonyi Attila vendégeként.

Érthető is, hogy Kucsera Gábor nincs jól, hiszen az elmúlt napokban egymás után kerültek elő újabb és újabb történetek több szeretőről is, akikre Tápai Szabina maga is utalt a Storynak adott interjúban.

Nem fogok szépíteni, volt megcsalás. Sokáig nagyon türelmes és elfogadó voltam, de egyszerűen rá kellett jönnöm

mondta korábban Tápai Szabina a Story magazinnak.

A házaspár kapcsolata egy éve került olyan válságba, hogy szét is költöztek, ám akkor ezt ők maguk tagadták. Igaz, annyit beismertek, hogy a kapcsolatukban vannak hullámvölgyek. Mostanra kiderült, ezek olyan mélyek, hogy már nem képesek belőle kikerülni.