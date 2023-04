Körtvélyessy Zsolt, a Barátok közt Hoffer Józsija 82 évesen újra szerelmes

A színész és párja 50 éve ismerik egymást.

Körtvélyessy Zsolt. Kép: Facebook.com

Körtvélyessy Zsolt volt a szerdai Mokka vendége, akit fel is köszöntöttek 82. születésnapja alkalmából. A színész mesélt arról, hogy kicsit zavarónak érzi a korát, ha arra gondol, kevesebb van már hátra, mint amennyit eddig élt. Szeretné még, hogy két és fél éves unokája lássa őt színpadon – tette hozzá. Majd új párjáról is mesélt:

Felügyel rám, gondoz, nagyon jól főz. Nagyon régóta ismerjük egymást. Talán nem is kedveltük annyira egymást, de ő is özvegy lett, én is özvegy lettem, és összetalálkoztunk