Elgurult PSG Ogli gyógyszere – „Ezt nem hiszem el, a büdös k*rva életbe, g*ci!”

A Kőgazdag fiatalok keddi adásában valaki levert egy képkeretet, mire PSG Ogli összeomlott, de teljesen.

PSG Ogli összeomlott. Forrás: TV2

A TV2 realityjében nyolc tehetős szereplő napjait követhetik nyomon a nézők. A TikTok-sztár, PSG Ogli is napról napra feltűnik a képernyőn: ő már a legelső adásban castingot is tartott, hogy testőrt fogadjon maga mellé. Később vendégül látta a többieket egy fényűző buliban, s házigazdagént olyan dresscode-ot is szabott meg, amely szerint a buliba felvett ruha értékének meg kellett haladnia a 2 millió forintot