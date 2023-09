Nagy Feró 1983-ban még nagyon hálás volt kommunista pártfogóinak

Nagy Feró forró vallomása Vikidál Gyula besúgói jelentéséből derült ki.

Nem tudhatta szegényke, mi lesz hat év múlva. Forrás: Fcebook

Dalos ügynök feljegyzése szerint a mára vállaltan fideszes muzsikus szuperül elvolt a kommunizmussal '83 szeptemberében – tett közzé egy ügynökjelentést az ÁSZTL Facebook oldalán.

Sajnálja, hogy elfecsérelte a korábbi éveit a Beatrice zenekarra, most kis- és nagylemeze jelenik meg, filmszerepet kap, sok pénzt keres, és erkölcsi elismerést is kap. „Véleménye szerint megéri komolyan dolgozni, mert annak anyagi és erkölcsi értékei vannak." – Ezt írta jelentésében „Dalos” ügynök, azaz Vikidál Gyula Nagy Feróról valószínűleg az István a király c. rockopera bemutatója után.