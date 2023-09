Azok az elmondhatatlan MTI-szövegek!

TV2

Ahogy mi is megírtuk, szeptember 22-én, pénteken jelent meg a TV2 online felületén egy videó arról, hogyan csapott át bakiparádéba az aktuális Tények című műsor. Azt nem lehet tudni, hogy ez végül adásba került-e, az mindenesetre biztos, hogy a TV2 archívumába ez a változat került fel – és onnan is gyorsan eltűnt. A videót a 444.hu vette észre, ahol még most is megtekinthető az adás.

Ebben egy faültetésről szóló kormányzati propagandahír beolvasása közben Andor Éva bemondó véletlenül nyolcvanezer országszerte elültetett fát említett, miközben a felirat szerint nyolcezer fáról volt szó. A bemondónő nyelvbotlás utáni reakciója meglepő volt. „Nyolc! Bocsánat!” – mondta, majd erőteljes orrszippantás, illetve utána egy jó másodperces szünet következett, hogy a bemondó végül kissé rejtelmes módon annyit mondjon: „Kicsit sok!”, majd az elmondhatatlan MTI-szövegekre panaszkodott.

Ezután pedig Szalay-Bobrovniczky Kristóf nevével is meggyűlt a baja.

Az eset nyomán a telex.hu megkereste a csatornát, akik ezt írták:

A Tények Este műsora minden esetben felvételről kerül adásba, így múlt pénteken is. A televízióban látottakban semmilyen baki, vagy hiba nem volt. A felvételek során előfordul, hogy egy-egy felkonfot újra vesznek a stúdióban, jelen esetben is ez történt. A TV2 online felületeire egy belső hiba miatt viszont sajnálatos módon a vágatlan adás került feltöltésre. A hibát időközben javítottuk, így már az adásban is lement, hibátlan verzió érhető el az oldalainkon. Andor Éva kollégánk felkészültsége, szakmai munkája kiemelkedő, ezt az élő adások során minden nap bizonyítja.

Majd azt is megjegyezték, hogy szintén Andor volt a vasárnap esti adásnak is a műsorvezetője, amit közel 800 ezren néztek. Így a vasárnapi esti Tények a második helyen végzett a hazai televíziós piac teljes heti nézettségi versenyében.