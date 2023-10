Négy új tévécsatornával bombázza meg Magyarországot az RTL

Négy új tévécsatornával bővül december közepén az RTL Magyarország portfóliója. A négy új csatorna az RTL OTTHON, a Moziklub, a SorozatKlub és a Kölyökklub.

Új csatornákkal támad az RTL. Forrás: Pixabay

Az RTL Magyarország stratégiát változtat és rögtön négy új csatornával bővíti kínálatát, válaszul az TV2 Média Csoport csatornaszámának erőteljes bővítésére – írja a Media1.

A december 15-én induló négy új tévécsatorna egyike filmcsatorna, a másik sorozatcsatorna, a harmadik gyerekcsatorna, a negyedik pedig gasztro-, lakberendezési és háztartási csatorna. A portál részleteket is közölt.

RTL OTTHON

Az RTL OTTHON néven induló csatorna a női célcsoportot igyekszik majd megszólítani. Tematikája szerint gasztronómia, lakberendezés és a DIY (do it yourself / csináld magad) világát tárja a nézők elé külföldi és hazai kedvencekkel egyetemben. HD-minőségben lesz látható a nap 24 órájában.