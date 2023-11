Mindent megbas***k – így biztatott Fluor Tomi Schobert Norbi megverésére

Az RTL Sztárbox műsorában celebek verhetik össze egymást ellenőrzött körülmények között.

Szombat esti verekedés. Forrás: RTL

A második adásban a nők közül Dobos Evelin színésznő és Sáfrány Emese légtornász bokszolt, ezután

a musicalénekes Brasch Bence ütötte ki a KKevin nevű rappert,

végül az RTL műsorvezetője, Istenes Bence és ifjabb Schobert Norbert szállt ringbe – írja a 444.

– mondta közvetlenül a meccs előtt Schobert Norbert. Istenes Bence szurkolói közül eközben Fluor Tomi ordította bele Héder Barna mikrofonjába, hogy „ISTENES, ISTENES, ISTENES”, majd azt, hogy„MINDENT MEGB***K”.

A négy menetes mérkőzést Istenes nyerte, pontozással – összegzett a Telex. A győztes végül így értékelt:

tudom, hogy ebben a súlycsoportban nagyon sokan be voltak szarva attól, hogy velem kiálljanak, te pedig szó nélkül belementél ebbe a harcba, nagyon tökös gyerek vagy, és ne engedd mostantól, hogy bárki is Norbikának hívjon a családodon kívül, mert te most Norbi lettél a ringben.