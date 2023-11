Tóth Gabi elárulta válásának pontos okát – Kitálalt az énekesnő Krausz Gáborról

Őszintén vallott válásáról Tóth Gabi. Az énekesnő azt írta volt férjéről, akit egykoron "Krauszomnak" hívott, hogy "Gábor egy mélyen zárkózott férfi, akinek a lelkébe mindenemmel próbáltam helyet találni, de nem tudtam… nagyon szerettem volna megnyitni, de sajnos én kevés voltam ehhez.. nem szerettem volna így kitárulkozni , de olyan szintű hazugságokat olvasnak rám és olyan mértékben folytak bele az életembe, hogy muszáj voltam ezeket leírni…". Az énekesnő leszögezte, nem folytatott viszonyt Papp Máté Bence táncossal a házassága alatt.

Tóth Gabi és Krausz Gábor a nyáron jelentették be közösségi oldalukon, hogy 6 év után elválnak egymástól. A hírt Krausz Gábor robbantotta, és Facebook-posztjában utalást tett arra is, hogy Gabi miatt lett vége a házasságuknak, egy "fricska" miatt. Másnap kiderült, hogy Tóth Gabi összejött a Fricska Táncegyüttes fiatal táncosával, Papp Máté Bencével. Azóta mennek a találgatások a sajtóban és a közösségi médiában is, hogy vajon mi volt a válásuk oka. Gabit sok támadás is érte az utóbbi időben, erre reagált most hosszú idő után az énekesnő. Tóth Gabi posztjában intim dolgokat árult el a válásukhoz vezető okokról, és azt is elárulta, megcsalta-e "Krauszomat".

Fotó: Facebook/Tóth Gabi

Tóth Gabi közösségi oldalán írt részletesen válásának okáról.

Az énekesnő a posztja megjelentetését csak teljes egészében engedélyezte, így azt változtatás nélkül közöljük.

