Kézitáska vagy hátizsák illik jobban a munkás mindennapokhoz?

Az, hogy a táska elengedhetetlen egyrészt kellék, másrészt kiegészítő, tény. Viszont az már más kérdés, hogy vajon melyik az a modell, ami mind esztétikumával, mind funkcionalitásával hozzájárulhat a szürke munkás hétköznapok újraszínezéséhez? Mutatjuk! (x)

A választások ideje lejárt!

A táska női stílusjegyekkel így is, úgy is nagyszerű döntés, viszont sokan hajlamosak azt feltételezni, hogy a praktikusság és a szépség kettőse nem fér meg egyetlen csárdában. Vagyis vagy a maradéktalan funkcionalitásra, és annak nap, mint nap tapasztalható előnyeire voksolnak, vagy a szépségre. Ezzel a felállással csak az a probléma, hogy mindenképpen hiányt szül. Ráadásul, végignézve a CCC széles spektrumot bejáró termékpalettáját, egyértelműen kirajzolódik a valóság, ami nem a vagy-vagy elhatározásokról, hanem az is-is vásárlásokról szól.

Úgyhogy a kézitáska például kitűnő alternatíva, ami ráadásul számtalan színben, fazonban és méretben elérhető. A méret kérdésére megéri külön rákoncentrálni a munkahelyi feladatok adta igények szemszögéből. Például ha iratok, különböző eszközök ide-oda cipelése is elvárás, akkor célszerű minél nagyobb variációban gondolkodni, amiben kényelmesen elférnek a mindennapi élet egyéb kellékei is. A női táskák híresek arról, hogy a fél háztartás beléjük zsúfolható, mindennek tetejében a nagyobb típusok trendje töretlen, így egyáltalán nem kelt feltűnést egy, az átlagtól jelentősen különböző darab. Viszont, ha a munkahelyi feladatok nem követelnek semmiféle extra körülményt, akkor akár a kisebb fajták is előnyösek lehetnek, amikbe a tárca, a telefon és a kulcsok pont megférnek egymás mellett.

Ami a stílust illeti, a legfőbb kérdés az, hogy a munkahely rendelkezik-e dresszkóddal? Ha igen, akkor ezzel harmonizálva ildomos kiválasztani a befutó terméket. Ha nem, akkor a mindennapi öltözködés szolgálhat megbízható útmutatóként. Ez alapján a díszített, csatos-rojtos, esetleg rikító színekben pompázó variánsok épp úgy ideálisak, mint a visszafogott, fekete-fehér, elegáns kellemet sugárzó verziók.

Van élet a válltáskákon túl?

Természetesen, hiszen nem mindenkinek ez az az életérzés, ami a nagybetűs igazi. A hátizsák női, azaz szemrevaló jellemvonásaival pazar opció. Sokan az esetében attól tartanak, hogy túlságosan sportos, pedig a CCC online felületén pár kattintás után megmutatkozik a valóság. Igen, akadnak laza, lezser, sportos modellek, ugyanakkor ezen a területen sem ismeretlen az elegancia. Az úgynevezett fúziós divatirányzatnak hála ráadásul az elegáns megjelenés pikáns kiegészítőjévé léphet elő egy sportos típus, és ennek a fordítottja is igaz. Megéri kísérletezni vele, mert a végeredmény magáért beszél.

Félvállon, két vállon hordva, sőt még kézben tartva is jól mutat. Kisebb netbook is simán belerejthető, de a mindennapi holmik is biztonságba helyezhetők. Méretek tekintetében szintén nagy a választék. A nagyobb verziók akkor különösen jól teljesítenek, ha cserenadrág, cipő is elkél napközben, vagy ha az informatikai apparátus egy része nem hagyható otthon. A kisebbek minden más helyzetben kitűnőek. A színválasztást jó ötlet az adott évszakhoz, vagy a körülményekhez igazítani, például rendszeres tömegközlekedés mellett a sötétebb árnyalatok koszfogó jellemvonásuk miatt kifejezetten előnyösek.

Akkor végül melyik típus nyeri a versenyt?

Nagyon úgy néz ki, hogy döntetlen! Igaz a személyes tapasztalásnál aligha akad meggyőzőbb, ezért a CCC üzleteiben mindegyik variációból felpróbálható az, amelyik minden szempontból befutónak tűnik. Végül még az is kiderülhet, hogy mind a kettő kellően praktikus ahhoz, hogy a mindennapi élet részévé váljanak, s általuk még a változatosság is bebiztosítható.

Partner tartalom (x)