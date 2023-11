Szintet ugrott az RTL, így alázzák a TV2-t

Az RTL legújabb műsora teljesen új, eddig ismeretlen formátum a hazai tévézésben.

Jaj. Forrás: Youtube

A Kanapéhuszárok olyan emberekről szól majd, akik a tévé előtt kritizálják a műsorok szereplőit – írja a Blikk.

A november 24-én debütáló műsor eddig 40 országban csinált elképesztő nézettségi adatokat. A Kanapéhuszárok minden pénteken lesz látható az RTL-en.

A produkció először az RTL műsorait veszik sorra, de utána kivesézik a TV2-n futó programokat is, amelyekről szintén elmondhatják majd a véleményüket a kritizálók. Az egyik előzetesben látható a Dancing with the Stars is. Eddig nem fordult elő, hogy az egyik csatorna bejátssza a másik kereskedelmi adó műsorát.

Valami mást, nagyon nem tetszik

– mondja az előzetesben egy kislány a műsorról.