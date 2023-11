Agyátültetés és vitaminos infúzió: Így esett egymásnak Berki Mazsi és Novák Hunor

Berki Renáta nem hagyta szó nélkül, hogy „kigúnyolta” őt a gyerekorvos.

Kép: Berki Renáta / Facebook

Itt volt az idő, hogy a leghatékonyabb módon töltsem fel a szervezetem

– mint a Blikk idézi, Berki Renáta ezzel jelentette be, hogy olyannyira nincsen ideje betegnek lenni – főleg, hogy még lázasan is a sztárboxos mérkőzésére készül –, hogy elment egy „infúzióbárba”, ahol vitaminokat adatott be magának.

Agyátültetés sajnos nincs, pedig igény volna rá

– a bejelentés után a Facebookon így esett Berkinek a gyerekorvos-influenszer, Novák Hunor. Novák szerint az immunrendszer nem tölthető fel intravénás vitaminokkal, ez csak marketing.

Ráadásul olyan vitaminokat adnak így be Novák szerint, amelyeket szájon át is be lehetne vinni. Idéz egy cikket is a témában, e szerint az intravénásan, nagy dózisban beadott vitaminok és nyomelemek komoly kockázatot jelenthetnek még az egészségesek számára is.

Izgalommal várom az első agyátültetést, bár sajnos a rosszindulatra és modortalanságra az sem nyújt majd megoldást

– reagálta le Novák támadását Berki. Hozzátette, szakmai kérdésekben ugyan nem tud vitázni, de azt elmondhatja: az ambuklancián, melyhez fordult, segítettek a problémáján, nem pedig kigúnyolták érte.