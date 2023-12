Megszületett Bródy Dániel ítélete, a büntetését San Fransiscóban kell leülnie.

MTI/Mónus Márton

Bródy János fiát, Dánielt két év börtönbüntetésre ítélték Amerikában – tudatta a blikk.hu.

A San Franciscó-i bíróság három vádpontban is bűnösnek találta a magyar zenész fiát. Bródy a San Francisco-i pénzintézet, a The First Rebuplic Bank alkalmazottja volt addig, amíg ki nem derült, hogy a belső rendszerhez csatlakozó védett gépéhez csatlakoztatott egy olyan adathordozót, melyen pornográf tartalom volt. Erre a cég biztonsági osztálya fegyelmi eljárást indított és ki is rúgták.

Az elítélt viszont nem hagyta annyiban a döntést: elbocsátását követően nem adta le a céges laptopját, hanem hazavitte és bosszút állt.

A vádirat szerint a cég felhőmérnökeként dolgozó férfi a vállalati laptopjáról törölte a bank kódtárait, rosszindulatú szkriptet futtatott a naplók törlésére, gúnyolódásokat hagyott a bank kódjában a volt kollégák számára, és más banki alkalmazottaknak adta ki magát azzal, hogy munkameneteket nyitott a nevükben. Az ítélethirdetéskor a bíró mintegy 220 ezer dollárban (mintegy 76 millió forint) határozta meg a bank rendszereiben okozott kár teljes költségét.

A férfi 2023 áprilisában beismerte bűnösségét.

Az ügyében az ítélet azonban csak most született meg: 24 hónapnyi börtönbüntetésre ítélték, valamint arra is kötelezték, hogy fizessen meg 529 ezer dollárt, vagyis 182 millió forintnak megfelelő összeget.