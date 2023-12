Lagzi Lajcsival olyan történt a börtönben, aminek sosem akarta kitenni a családját

Szerettei meglátogatták a zenészt.

Kép: LifeTV / Youtube

Galambos Lajos börtönbe vonulása napjától kezdve a betegszobán van, az állapota így sem javul, sőt, az étkezési nehézségei még fokozódtak is, mára már alig bír enni – idézi a Blikk Rúzs a Kiskegyedet. Galambos ügyvédje, Csontos Zsolt azt mondta, mindent megtett, hogy legalább az ünnepekre hazaengedjék ügyfelét, de kérését elutasították.

A lap úgy értesült, családja nem várt tovább, és meglátogatták a betegeskedő zenészt – pedig Galambos korábban többször elmondta, hogy családjával csak telefonon tartja a kapcsolatot, mert nem akarja, hogy így lássák.

Szerinte az lelkileg sokkal jobban megviselné őt és annak a hosszas tortúrának sem szerette volna kitenni a szeretteit, ami a börtönbe való be- és kilépéskor kötelező. Ám három gyermeke most mégis bement hozzá, és azt hallani, hogy volt felesége is meglátogatta.