Hunyadi Donatella az apjáról: „Ezt már nem lehet helyrehozni”

Kiszel Tünde lánya már nem akar semmit az édesapjától.

Bár látja, hogy az elmúlt években nagy a változás az édesapja viselkedésében, Hunyadi Donatella mégsem gondolja, hogy valaha is kialakulhat közöttük igazi apa-lánya kapcsolat – írja a Frizbi TV következő adására hivatkozva a Blikk. Kiszel Tünde 22 éves lánya, aki néhány hete búcsúzott a Dancing with the Stars műsorától, korábban azt mondta a lapnak: mindössze négy esztendeje ismerkedett meg vér szerinti apjával, aki korábban sosem kereste őt, nem vett részt az életében.

Heti szinten beszélünk, ez 18 éves korom óta van így. Mindig nézte a Dancinget is, írt utána, hogy büszke rám és hasonlókat. Sosem magyarázta meg, miért nem keresett korábban, de nem is kell már. [...] Most már azt tudom mondani, hogy nem érdekel, nem is akarok tőle magyarázatot

– nyilatkozta Donatella. Mint idézik, úgy gondolja, ha az édesapja azért kereste, mert büszke rá, ez csakis az édesanyja miatt lehet, hiszen a felnőtté válásáig egyedül nevelte őt és máig ő és az édesanyja testvére a legfőbb támaszai. Azt is megjegyezte: