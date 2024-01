Tóth Gabi máris reagált Krausz Gábor új szerelmére – Erre senki sem számított

Tóth Gabi nem rejtette véka alá a véleményét.

Fotó: TV2

Számomra nem volt titok, hogy összejöttek. Nyilván régebb óta tudom, de ez az ő magánéletük, az ő döntésük volt, mikor vállalják fel. Én nagyon örülök a boldogságuknak! Mindannyian nagyon jó kapcsolatot ápolunk. Találkoztunk már négyesben is, az én párommal, Mátéval és Annával, és ötösben is, amikor a kislányunk, Hannaróza is ott volt. Szerencsére, mind nagyon jól kijövünk egymással. Sok boldogságot kívánok nekik, de természetesen, ezt már személyesen is elmondtam