Vége a találgatásnak: ő Krausz Gábor új szerelme

A Dancing with the Stars kezdete óta platykáltak Krausz Gáborról és Mikes Annáról. Most kiderült az igazság.

Krausz Gábor és Mikes Anna néhány hete nyerte meg a táncversenyt – Fotó: TV2

A Tóth Gabival történt szakítás után Krausz Gábor padlóra került, és saját bevallása szerint terápiaként tekintett a Dancing with the Starsra. Ahogy a műsor elindult, folyton próbálták összeboronálni táncpartnerével, Mikes Annával, de ők mindig cáfolták a pletykákat.

Most azonban a 24 órán át elérhető Insta sztorit tettek közzé, melynek rövid és egyszerű felirata minden eddigi kérdésre választ ad, hiszen a végére piros szivecskét tettek: