Röhögnivaló cicaharcot vív egymással a Fidesz nélkülözhetetlen embere

Gáspár Győzike ötven éves lett. Két másik főfideszes nem győzte köszönteni őt a nagy nap alkalmából.

Fideszes belharcok. Forrás: Pixabay

Szijjártó „Petiminiszter” Péter külügyminisztertől és a Novák „Fideszalelnök” Katalin, köztársasági elnöktől is üdvözlő levelet kapott. A családias gesztus azonban nagyon megviselte Dúró „Daráló” Dórát, a Fidesszel mindig készséges Mi Hazánk országgyűlési képviselőjét, aki szóvá is tette mély csalódottságát.

A Mandiner megkérdezte Győzikét, miért nem válaszolt azonnal Dúrónak, mivel általában más esetekben nem vár napokat a reakcióval.

„Őszintén? Kíváncsi voltam, milyen hatása lesz Dúró Dóra tájékozatlan Facebook-bejegyzésének. De miután már az egyik lap az olvasóit is megszavaztatta, helyes-e, hogy Novák Katalin köztársasági elnök felköszöntött a születésnapomon, itt az ideje, hogy Dúró képviselő asszony felhevült Facebook-követőtábora is értesüljön a valóságról.”

– idézi Gáspárt a Liner.

Győző elárulta, volt előzménye a két különleges levélnek, megjegyezvén, Szijjártót és Novákot is nagyra becsüli. Ugyan tisztában volt azzal, kevés az esély arra, hogy a két politikus is ott legyen a születésnapján, meghívta őket is. Erre jött tőlük egy udvarias levél, melyben jelezték, nem tudnak ott lenni, és boldog születésnapot kívántak.

„Emberi gesztust gyakoroltak. Erre jött Dúró Dóra, és nekirohant Novák Katalinnak, hogy miért köszöntötte fel Gáspár Győzőt.” – folytatta a Mandinernek Győző, aki nem lepődött meg Dúró reakcióján. „Egyáltalán nem. Kampány van. Csak annyi kérdésem lenne Dúró Dórához: ha meghívják egy születésnapra, akkor rá sem hederít? Válaszra sem méltatja? Vagy udvariatlan lenne?”

„Fontosabb volt neki, hogy hergelje a követőtáborát, hogy jöjjenek a like-ok.” Hozzátette, szerinte pont, hogy a Mi Hazánknak kellenének nagyon a szavazatok, és emiatt is született a politikusnő posztja.