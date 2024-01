Kiderült, mi lesz a Tóth Gabit ábrázoló tetoválás sorsa

Tóth Gabi és Krausz Gábor válása után sokakban felmerült a kérdés, mi lesz a sztárséf tetoválásának a sorsa.



Fotó: TV2

Tóth Gabi a közösségi oldalán osztotta meg korábban, hogy nagy meglepetés érte, ugyanis Krausz Gábor magára varratta az énekesnőt.

A sztárséf a Meglepetés magazinnak mesélt arról, fogalma sincs hány tetoválása van, de most újabbat is tervez, szeretné megörökíteni a táncversenyen való szereplését. Azt is elárulta, mostantól átgondoltabban tetováltat.