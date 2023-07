Hiába kémkedik a TikTok, Orbánék nem „cenzúrázzák” azt a minisztériumi eszközökön

Külön-külön írták meg a minisztériumok, hogy nem támogatják a kínai applikáció korlátozását.

Orbán viktor és a kormány tagjai a sopronbánfalvai kormányülésen. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Az elmúlt időben több kormány, illetve az Európai Bizottság is korlátozta a TikTok használatát, ezért Kanász-Nagy Márton (LMP) külön-külön megkérdezte az Orbán Viktor minisztereit, az általuk vezetett tárcáknál is van-e, lesz-e hasonló döntés – számol be a 24.hu.

A TikTok – akár a Facebook, vagy éppen a Google Mail – hozzáfér a felhasználó névjegyzékéhez, naptáraihoz, aktuális helyzetéhez, helymeghatározásához, felismeri, követi és gyűjti online viselkedési szokásait. A nyugati országok problémája az, hogy a megszerzett adatok a kínai applikáció esetében a kínai állami szervekhez és hírszerzési központokhoz is eljuthatnak.

Az LMP-s képviselő parlamenti kérdésére minden minisztérium válaszolt, de szóról szóra ugyanazt küldték el: