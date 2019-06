Gyurcsány szerint "valami nagy dolog történt Budapesten"

Miután bezártak a szavazókörök, a DK elnöke szerda délután Facebook oldalán írt az előválasztás tanulságairól és számot vetett az elmúlt hetek eseményeiről.

Fotó: MTI/Kovács Attila

Gyurcsány Ferenc értékelte a részvételi adatokat, melyek alapján hozzávetőleg minden negyedik ember, aki öt évvel ezelőtt az ellenzéki főpolgármester-jelöltre szavazott, most részt vett az előválasztáson.

Mindezt Gyurcsány szerint a valóságos verseny hozta létre.

Azt írta, hogy "Karácsony Gergely biztosnak és lefutottnak tűnő egyszemélyes szereplése helyett valóságos küzdelmet láttunk. És ez teremtette meg ezt az új helyzetet. Budapest jövője, az Orbán-Tarlós utáni világ volt három hétig a legfontosabb ügye Magyarországnak."

Kálmán Olga újságíróból pár hét alatt politikus lett, kiderült, hogy nemcsak népszerű kérdező, hanem felelős cselekvő is tud lenni. Kerpel-Fronius Gábor ismeretlenként is végtelenül szimpatikusan lépett a politika világába, most megismert személyisége és felkészültsége egyaránt feljogosítja, hogy politikai vezető legyen.

Majd arról írt, hogy bárki is győz, a DK a választás végeredményét elfogadja. "A győztest mindenkinek támogatni kell. Mi támogatni fogjuk. A kampánynak vége, amit akartunk, elértük: az ellenzéknek ma estétől egyetlen közös főpolgármester-jelöltje lesz. És az a dolgunk, hogy valamennyien őt támogassuk. Mi ezt fogjuk tenni."

Hittünk abban, hogy a polgári, európai szabad Budapest érdekeit Kálmán Olga képviselné a legjobban. És a haza, Budapest érdeke a legfontosabb, ezért ha kell, változtatunk korábbi véleményünkön. Mondom másként: a megállapodás szent, a vélemény szabad. Megállapodást betartottunk és a jövőben is be fogjuk tartani. Most is Kálmán Olga támogatása mellett döntenék, ha azt gondolom, ez hazám érdeke. A budapestiek most viszont pontot tettek e dilemma végére, eldöntötték, hogy ki legyen Tarlós István kihívója. És eszünk ágában se lesz megkérdőjelezni a budapestiek döntését.