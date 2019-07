Így reagált Karácsony Gergely Tarlós önfényezésére

A főpolgármester hétfőn megjelent cikkért reagált ellenzéki kihívója, Karácsony Gergely egy hosszú posztban. Íme:

"Tarlós István írt egy cikket a fideszes pártlapban Tarlós István nagyszerűségéről. Tanulságos olvasmány, végigküzdöttem magam rajta. Van benne Gyurcsány, Teng Hsziao-Ping, Rákóczi, Kossuth, és hogy „a menekülő róka valóságos monguz” hozzám képest, és hogy Tarlós mikor ad ki „gurgulázó hangot” a kanapéjáról felemelkedve. Alighanem valami elpattant … Az mindenestre fontos, hogy Tarlós kimondja, az akadémia ellehetetlenítését maga is „elhamarkodottnak” tartja. Elhamarkodottnak. Én mondjuk aljas, az országra és Budapestre nézve is káros, a jövőt elherdáló einstandnak gondolom, ami ellen fel kell lépni, még a főpolgármesternek is.

De a cikk lényege, ha jól értem, a szokásos: Tarlós István a Tarlós Istvánról szóló cikkben Tarlós István nagyszerűségét abban látja, hogy ő jóban van a kormánnyal. A cikkben persze kimondja: amit elvettek Budapesttől, arról ő nem tehet, azzal neki nincs dolga, örüljünk annak, ami maradt, például, hogy egyáltalán még lehet főpolgármestert választani. Hát, köszönjük, meg vagyunk hatva. Tarlós szerint én valamiféle forradalmat akarok, ezek szerint az élő és élhető Budapest, a budapestiekért felelősséget vállaló, nem pusztán a hatalom érdekeit kiszolgáló főpolgármester neki forradalmi változás. Hát, legyen. De ha már itt tartunk, és Tarlós szerint tényleg az a legfontosabb, hogy a főpolgármester elintézzen dolgokat a kormánynál, tegyen meg pár dolgot, a választásig hátralévő mintegy száz napba talán még belefér:

1. Intézze már el, hogy ne omoljon össze a budapestiek ügyintézése, ne kelljen órákat sorba állni amiatt, mert a kormány kizsigerelte a kormányhivatali dolgozókat.

2. Tegyen végre valamit a budapesti sürgősségi ellátás összeomlása ellen, hogy egyetlen orvos tragikus halála ne okozzon súlyos zavarokat a fővárosiak egészségügyi ellátásában.

3. Tegyen valamit az ellen, hogy az Unesco ne vegye el Budapest világörökségi címét az általuk is károsnak ítélt Liget-projekt miatt. Ezt talán érdemes úgy kezdeni, hogy nem röhögjük ki cinikusan a budapesti zöldterületekért aggódó világszervezet véleményét.

4. Tarlós állítsa le a padlássöprést, azt, hogy éppen most akar kiárusítani 12 milliárd forint értékű budapesti ingatlant a nemzeti vagyonkezelő. A választásig ilyen ne történjen!

5. És ha már a kormányának agrárminisztériuma rendeletben szabályozta, hogy a kérődző állatokat 35 fok felett csak klímával lehet szállítani, érje már el, hogy a budapestieknek az Orbán-Tarlós-érában több járjon, mint a marháknak. A kánikulai napokon ugyanis bőven 35 fok felett van a hőmérséklet a 3-as metróban, a zsúfolt buszokon és villamosokon is, úgyhogy azonnal tegyen valamit a klímák beszerelése érdekében, már csak azért is mert eddig számtalanszor megígérte.

Végül örömmel olvastam Tarlós Istvántól, hogy „a vitától ab ovo nem zárkózom el”. Ab ovo elvileg, és in concreto gyakorlatilag is szükség van vitára, mert ez a budapestiek érdeke. Alig várom."

