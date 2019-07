Strasbourgtól vár segítséget Szita Bence gyilkosa

Kertész József állítja: nem követte el azt, amiért tényleges életfogytot kapott.

Már csak Kertész József van életben a 2012-ben brutálisan megölt kisfiú, Szita Bence gyilkosai közül. Jelenleg a Kozma utcai börtön különleges részén raboskodik, és nagy erőkkel próbálja bebizonyítani ártatlanságát. Tényleges életfogytiglanra ítélték, de jelenleg úgy tűnik, Strasbourgig megy, hogy ezen változtatni tudjon. Célja, hogy újratárgyalják az ügyét, ennek érdekében az ügyvédjével kérelmet nyújtottak be a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához. A Borsnak adott nyilatkozata szerint a bíróság be is fogadta azt.

A lap egy szakember véleményét is kikérte: dr. Vidákovics Béla Zsolt szerint általában azok az ügyek végzik Strasbourgban, amelyekre itthon nincs jogorvoslat, illetve megfelelő jogszabályi alap.

„Lehetséges, hogy egy kérelmet befogadnak, de évekig tart, míg elbírálják, aztán a legtöbb esetben elutasítják.”

Szita Bence édesapja, Gyöngyi Sándor szerint nem csak Kertész, de Bogdán József is írt kérelmet még a halálát megelőzően. Ám attól nem fél, hogy megkegyelmeznének gyermeke gyilkosának.

„Több minősített része is van ennek a borzalmas, gyalázatos bűntettnek, amit elkövettek. Erről kint sem vélekednek majd máshogyan, hiszen ott is észérvek alapján döntenek” – mondta az áldozat édesapja.

