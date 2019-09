Elképesztő dolgok kerültek elő a Viking Sigyn kapitányának telefonjából

Sikerült visszahozni azokat az üzeneteket, amiket a dunai hajóbalesetet követően a kapitány letörölt.

Jurij C., a Viking Sigyn kapitányának letartóztatására vonatkozó hivatalos iratokból kiderült: az ukrán férfi a hajókatasztrófával kapcsolatos üzeneteket letörölte a telefonjáról a dunai balesetet követően. A 64 éves kapitány egy rokonának szánta az alábbi üzenetet:

Nem láttam. Nem vettem észre. Lehet, hogy megütöttem, összeütköztem vele. Folyik a tisztázás, lehet, hogy az eredmény az lesz, hogy az én hibám

– olvasható Jurij C. üzenetében, amit a Hableány tragédiájának másnapján küldött családtagjának. Aztán a másodkapitányának is írt, akit a balesetről kérdezgetett. Jurij C. nagy adatmennyiséget tüntetett el mobiljáról: több ezer üzenet és kép veszett oda a hajóbaleset után.

A Bors birtokába került nyomozati iratok szerint a levelezéseket sikerült visszaállítania a szakembereknek. A Blikk szemléje szerint az ügy kapcsán dr. Gulyás Krisztián ügyvédet is megkérdezte, aki a Hableány elhunyt magyar kapitányának családját képviseli. Mint mondta:

az, hogy rokonának írt a baleset után, teljesen normális emberi reakcióra vall.

Május 29-én felborult és 7 másodperc alatt elsüllyedt a Hableány, miután összeütközött a Viking Sigyn szállodahajóval. A hajó fedélzetén 33 dél-koreai és a 2 fős magyar legénység utazott a balesetkor. Közülük 7 koreai utast sikerült kimenteni aznap éjjel. A hajóbalesetben 25 dél-koreai utas és a Hableány 2 fős magyar legénysége vesztette életét. Az utolsó áldozat holtteste még nem került elő.

Cikk- és címlapkép: MTI/Máthé Zoltán

(blikk.hu)