Dörner György előadásában.

Egy Wass Albert-idézetet posztolt Orbán Viktor miniszterelnök Facebook oldalán az 1956-os forradalomra emlékezve.

A kormányfő által megosztott YouTube felvételen az Üzenet haza című verset Dörner György mondja el.

1956. Mert elfut a víz és csak a kő marad, de a kő marad.

- írta kommentárként posztjához a miniszterelnök.

Több lap is felvetette, így az Index és a HVG is, hogy Orbán ezzel talán titokban Karácsonynak is üzent.

Karácsony Gergely ugyanis az első főpolgármesteri interjújában arról beszélt, megvárja, amíg Dörner mandátuma lejár az Új Színház élén, és egészen biztos, hogy utána lesz az övénél jobb pályázat, Wass Albertről pedig azt mondta, „náci vagy nácibarát” volt.

Orbán Viktor az idén nem vesz részt nyilvános programon az 1956-os forradalom és szabadságharc alkalmából. A korábbi években a kormánypárt a Terror Háza előtt tartott megemlékezéseket, ez idén elmarad. Helyette este 19 órakor a Zeneakadémián tartanak díszünnepséget, a kormányfő ott fog beszédet mondani.

Forrás: Origo, Index, HVG

Címlapkép: MTI/Máthé Zoltán