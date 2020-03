Lezárták a Szabadság hidat, mert a Mi Hazánk fehér lovas felvonulással emlékezik Horthy kormányzóvá választására

A Mi Hazánk Mozgalom fáklyás felvonulást rendez ma Horthy Miklós kormányzóvá választásának 100. évfordulója alkalmából a fővárosban. A menet a Szent Gellért térről indult 17 órakor a Parlament elé. A résztvevőket három fehér lovas vezeti – számolt be az Index. A vonulás ellen több antifasiszta szervezet is ellentüntetést jelentett be már korábban.

A Horthy Miklós kormányzóvá választásának 100. évfordulója alkalmából tartott megemlékezés résztvevői a XI. kerületi Szent Gellért téren 2020. március 1-jén. A megemlékezést a Mi Hazánk Mozgalom szervezte a Horthy Miklós Társaság, a Trianon Társaság, a Független Kisgazdapárt, a MIÉP, a Betyársereg, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom, a Nemzeti Jogvédelmi Szolgálat képviselői részvételével. MTI/Mohai Balázs

Vasárnap délután Horthy Miklós kormányzóvá választásának századik évfordulójára közös demonstrációt szervezett a Mi Hazánk Mozgalom, a Betyársereg, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom és más radikális szervezetek.

Negyed 5-kor nagyjából 200 ember volt a Szent Gellért téren, nemzeti rock szólt, felállítottak egy bronzból készült Horthy-mellszobrot is – írta meg az Index.

Novák Előd mondott köszöntőt, aki elmondta,

pártja sokadjára kezdeményezi, hogy legyen szobra Horthy Miklósnak, ugyan szerinte a kormányzóságát jobbról és balról is lehet kritizálni, de egy díszpolgári cím és egy szobor mindenképp járna neki.

Novák Előd pár napja a mai lovas felvonulás kapcsán közölte:

a vasárnapi megemlékezésen részt vesznek a Horthy Miklós Társaság, a Trianon Társaság, a Független Kisgazdapárt, a MIÉP, a Betyársereg, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom, a Nemzeti Jogvédelmi Szolgálat képviselői, valamint "gárdisták".

Továbbá kezdeményezni kívánják, hogy a főváros XI. kerületében található Bukarest utcát kereszteljék át Horthy Miklós utcává – tette hozzá.

A politikus akkor elmondta azt is:

a vasárnapi felvonulást, egy fehér ló felvezetésével, ugyanazon az útvonalon tartják, amelyet Horthy Miklós tett meg megválasztását követően, a Gellért szállótól a Szabadság hídon át a Parlamentbe.

Mindeközben a szélsőjobboldali csoportok megemlékezésével párhuzamosan az antifasiszták két ellendemonstrációt is meghirdettek – teszi hozzá az Index.

A Szent Gellért térnél a két csoportot kordonok választják el egymástól, nagy a rendőri készültség.

A Mérce azt írja:

Mintegy 60 ellentüntető gyűlt össze a pesti oldalon fél 5 körül, a Fővám térnél a Mi Időnk és egyéb antifasiszta csoportok szervezésében. Eseményük leírásában „náci masírozásnak” titulálták a Mi Hazánk programját.

Forrás: Index, Népszava, Mérce, MTI