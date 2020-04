Már ki is nevezték az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet új főigazgatóját

Dr. Kovács Gábor, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet főigazgatója vezeti mától megbízott főigazgatóként az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetet (OORI) – írja közleményében az Emmi.



Fotó: rehabint.hu

A két intézménynek kiemelt szerepe lesz, amikor a koronavírus-járvány tömegessé válik Magyarországon. A Korányiban már most is nagy számban kezelnek súlyos koronavírus-fertőzött betegeket. Az OORI új épületének infrastruktúrája is teljes körűen alkalmas arra, hogy súlyos, invazív gépi lélegeztetést igénylő koronavírusos betegeket ellásson több mint 200 ágyon. További lélegeztetési egységek biztosíthatók még az intézet régebbi épületében is kis átalakítással.

A biztonságos ellátásra való megfelelő mértékű felkészüléshez komoly erőfeszítésekre van még szükség a Rehabilitációs Intézetben. Részben a járványelleni védekezésben való magas szintű részvétel, részben pedig a rehabilitációra szoruló betegek ellátásában. Megkezdődtek az intézeten belüli kapacitás átcsoportosítások és az előkészületek a fertőzött betegek fogadására, megtörtént az ellátó személyzet beosztása, átcsoportosítása.

A Rehabilitációs Intézetben az átállás alatt is folyamatosan és zökkenőmentesen zajlik a 146 rehabilitáció alatt álló beteg ellátása. A rehabilitációs programokért felelős orvosok véleményezték, hogy az Intézetben jelenleg rehabilitáció alatt álló betegek közül kik bocsáthatók haza

- olvasható a közleményben.

Mint ismert, Cserháti Gábort, az intézet előző igazgatóját a minisztérium menesztette, miután szembeszállt az intézkedésekkel. Cerháti mellett szimpátiatüntetést tartottak hétfőn.

OS-MTI