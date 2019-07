Halálra vertek egy autótolvajt, aki három gyerekkel a hátsó ülésen vitt el egy kocsit Philadelphiában

A járókelők is beszálltak a verésbe.

Egy háromgyermekes anya autóját lovasította meg egy 54 éves tolvaj az Egyesült Államok keleti partján fekvő Philadelphia városában, amíg az járó motorral hagyta ott a kocsit, míg beugrott egy pizzériába, az ott dolgozó barátjához. A tolvajt az sem zavarta, hogy a kocsiban ott ült a nő három gyereke is.

A nő barátja – aki a három gyerekből kettőnek az apja – az autó után eredt, a tolvajnak pedig pechjére lassítania kellett a forgalom miatt. A férfi kirángatta az autótolvajt, és – több járókelő társaságában – eszméletlenre verte a férfit, aki a kórházba szállítását követően meghalt.

Helyi hírforrások szerint a gyerekek anyja és barátja sorsáról a kerületi ügyészség dönt.

#CARJACKING SUSPECT KILLED: #Philadelphia police say a carjacking suspect has died after he allegedly stole a car with three children inside and was chased down and beaten by their parents- Lesson: don’t steal car... https://t.co/wZRpQVY19V