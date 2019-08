Felakasztotta magát az a brazil rab, aki a múlt héten a saját lányának öltözve próbált kijutni a börtönből.

Holtan találták kedden cellájában azt a brazil kábítószer-kereskedőt, aki a hétvégén nőnek öltözve próbált elszökni a Rio de Janeiro közelében található Gericinó nevű börtönből – közölte az Agencia Brasil helyi hírügynökség a büntetésvégrehajtási-intézetre hivatkozva.

FAILED DISGUISE: Brazilian gang leader Clauvino da Silva’s plan to break out of a Rio de Janeiro prison was foiled over this past weekend … but take a look at how he planned to make his great escape. pic.twitter.com/X06gBvS7jl