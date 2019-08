Videó: késsel támadt járókelőkre egy férfi Sydneyben

Egy áldozatot kórházba kellett szállítani, de az állapota stabil.

Több embert sebesített meg késsel egy ismeretlen férfi Sydney belvárosában kedden, a támadót a járókelők ártalmatlanítottak, és a kiérkező rendőrök őrizetbe vették. Gavin Wood felügyelő a Sydney Morning Herald című napilapnak azt mondta, az áldozatok közül egy nőt kórházba szállítottak, de az állapota stabil.

A Sky News hírportál szerint a férfi azt kiabálta a rendőrök felé, hogy „Lőjetek le!” A hírportál sydneyi hatósági forrásokra hivatkozva hozzátette, hogy a rendőrség szerint elszigetelt esetről volt szó, és nem kell további támadásoktól tartani. A Sky News riportere hozzáfűzte, hogy több szemtanú szerint a férfi a letartóztatáskor azt kiabálta, hogy

Vision has emerged of the Sydney attacker threatening members of the public in the moments before his arrest. #9News

Brave locals trapped him until police arrived: https://t.co/Gj4vDmuSFT pic.twitter.com/EmLmQIjLBc