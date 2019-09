Egy rendőr agyonlőtte két gyerekét

Lövöldözés volt a hollandiai Dordrechtben.

Egy rendőr agyonlőtte két fiatal gyerekét, súlyosan megsebesítette a feleségét, majd végzett magával hétfő este a hollandiai Dordrechtben.

A hatóságok tájékoztatása szerint

További részleteket egyelőre nem tudni, a rendőrség vizsgálatot indított az ügyben.

Three killed and one injured in shooting in #Dordrecht pic.twitter.com/s7xm4masby