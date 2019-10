Lehet, hogy Trump nem érti, mivel vádolják, mert most sajtótájékoztatón ismételte meg

Ukrajnának és Kínának ki kellene vizsgálnia Joe Biden és a fia üzleti ügyeit – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök újságíróknak a Fehér Ház kertjében csütörtökön reggel, mielőtt Floridába indult egy kampányrendezvényre.

"Azt gondolom, hogy ha tisztességesek, akkor szélesebb körű vizsgálatot indítanak Bidenék ügyeinek feltárására" – fogalmazott az elnök az ukránokra utalva, és egyben Kínát is nyomozás megindítására sürgette Joe Biden és fia kínai üzleteinek ügyében. Az elnök a "legártatlanabb" beszélgetésnek nevezte a júliusban Volodimir Zelenszkijjel folytatott telefonbeszélgetését, amelyre hivatkozva a demokrata párti képviselők megindították az alkotmányos felmentésének folyamata (impeachment) előtti szükséges vizsgálatokat. Trump ismételten kacsának minősítette e vizsgálatokat és a csütörtökön kezdődő képviselőházi meghallgatásokat.

Kitért az NBC televízió csütörtök reggeli műsorára is, amelyben részletesen taglalták Joe Biden volt alelnök és a demokraták jelenlegi elnökjelölt-aspiránsa fia, Hunter Bidennek korábbi jövedelmező kínai ügyleteit is. Erre Trump reggel – már a műsor után – a Twitteren is reagált. Az újságíróknak Trump elmondta: nem kérte Hszi Csin-ping kínai elnököt a nyomozás megindítására, de – ahogyan fogalmazott – "bizonyosan el kell gondolkodnunk rajta". Hozzáfűzte: "mert ami Kínában történt, az legalább olyan rossz, mint ami Ukrajnában történt meg". Joe Biden alelnökként 2013-ban hivatalos látogatást tett Kínában és csatlakozott hozzá a fia is. Nem sokkal a látogatás után a kínai kormányzat másfél milliárd dollár értékű üzletet kötött Hunter Bidennel.

Az amerikai képviselőház vádemelési eljárást kezdeményezett Trump ellen, amiért az elnök hivatali hatalmát felhasználva próbált személyes előnyhöz jutni, amikor Ukrajnát akarta zsarolással rávenni a Biden elleni nyomozásra.

