Megújul a Hungaroring, felépül a MotoGP-pálya, ideális esetben tíz éven belül lehet versenyzőnk az F1-ben és a motorsport csúcssorozatában is – mondta a Nemzeti Sportnak adott interjújában Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, az autó-motor sport fejlesztésének kormánybiztosa.

A legelső lépésről a miniszter a Nemzeti Sportnak elmondta:

Az első mindenképp a Hungaro­ring felújításának megtervezése és elfogadtatása kell legyen, mert bár első hallásra megnyugtatónak tűnik, hogy 2026-ig van szerződésünk a Formula–1-es futam megrendezésére, ez nem is olyan sok idő

Palkovics László szerint "át kell alakítani az egész főépületet és depóterületet, a nézőtérről már nem is beszélve." Tehát a tervezésnek nagyon gyorsan meg kell történnie. Palkovics hozzátette: előrehaladtak a tárgyalások a MotoGP-szervezőjével, ami

már el is küldte a szerződéstervezetet, amelyet hamarosan aláírnak, és elkezdődhet a munka.

Azaz a kormány újabb versenypályát épít a Nyíregyháza, Debrecen, Miskolc háromszögbe. A terület már megvan, sőt, a pálya vonalvezetése is.

Hozzátette:

Ma is sokan szeretnének eljutni a MotoGP-be Magyarországról, és ha megépül a pályánk, nekünk is még fontosabbá válik, hogy legyen jó versenyzőnk, ehhez meg kell teremteni a feltételrendszert. Ez a fentebb említett stratégia negyedik szintje. A megvalósítás érdekében a kormány úgy döntött, ügynökséget hoz létre, amelynek feladata, hogy megteremtse a kapcsolatot a sport, az állam és a piac szereplői között.

A kormánybiztos szerint a MotoGP-kör építését is fel kell pörgetni, hogy 2023-ban futamot tudjunk rendezni.

Ezzel párhuzamosan zajlik az ügynökség létrehozása, a versenyzők támogatási rendszerének kidolgozása, a mérnök- és szerelőképzés, és hamarosan elindul a sportoktatóképzés a TF-en ebben a szakirányban is. Szorosan együttműködünk a hazai sportszövetségekkel, és az is jó, hogy a Hungaroringnek kompetens a vezetősége, és így lesz ez a MotoGP-pálya esetében is