Ez volt Terry Black utolsó kívánsága

Terry Black gyermekei teljesen összetörtek a tragédia után. Dani tíz nap múlva lesz nagykorú, így húga, Fanny gyámja lehet, ezért az árván maradt gyerekek nem kerülnek intézetbe.

– Még nem tudják a pontos okot, de az biztos, hogy apunak a szíve állt le. Látogattuk őt minden nap, de nem voltunk vele, amikor elment. A szomszédot értesítette a kórház, mivel mi még kiskorúak vagyunk – mesélte Dani.

– Amikor bementem, az orvos egyből azt kérdezte, hány éves vagyok. Megjelent a gyámhatóság segítője is, aki megnyugtatott, hogy mivel szeptember 28–án 18 éves leszek, nem kerülünk intézetbe. Lehetek a húgom gondviselője még úgy is, hogy tanulok. Azt ígérték, támogatnak majd ebben. Most is segítenek intézni a hivatalos iratokat. A húgom nagyon kiborult, rá a szomszéd vigyáz most, de nekem erősnek kell lennem – mondta Terry Black fia, aki azt is elárulta, az apja azt kérte tőle: halála után a hamvait hozzák haza és itt szórják szét.

Forrás: Blikk