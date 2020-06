Botrány egy óbudai iskolában – legalább 10 kislányt molesztálhatott egy munkatárs

Legalább tíz rendbeli szexuális erőszakkal gyanúsítják L. Tibort, az óbudai Dr. Béres József Általános Iskola egykori karbantartóját – írja az Index.



Fotó: Pixabay

Az időközben kirúgott férfit tavaly szeptemberben letartóztatták, azóta előzetesben van.

A most 62 éves "Tibi bácsi" a diákok nagy kedvence volt, többen bizalmas kapcsolatban voltak vele. Zsonglőr-edzéseket is tartott, és volt a lány focicsapat edzője is.

Az Indexnek nyilatkozott néhány egykori diáklány, akik kapcsolatban álltak "Tibi bácsival"

Egyikük, aki most 20 éves, és harmadikos és nyolcadikos kora között látogatta L. Tibor edzéseit, azt mondta, nagyon szerették a férfit, akivel mindent meg lehetett beszélni, és mindenben segített. A lány azt mondja,

mai fejjel visszagondolva furcsa volt, hogy az edzés körüli öltözések a férfi jelenlétében zajlottak, aki a bugyiban lévő kislányokat az ölébe ültette, majd puszit adott nekik, amiként azok is neki.

Egy másik diáklány, akinek "Tibi bácsi" segített a beilleszkedésben, így nyilatkozott róla:

Kapcsolatunk korrekt volt, olyan, mint amilyen ideális esetben a felnőtt-gyerek viszonynak lennie kellene egy iskolában. Nem szeretném őt védeni, ha bebizonyosodik, hogy bűnös, kapja meg, amit megérdemel, se kevesebbet, se többet. Mivel általános iskolás éveim számos jó élménye hozzá kapcsolódik, próbálom összeegyeztetni a jelenlegi vádakat a bennem élő, pozitív képpel.

L. Tiborról azt is mondják, hogy néha zsebpénzzel és más, kisebb ajándékokkal segítette a kislányokat, akikkel közeli kapcsolatot alakított ki. Volt, akiket soha nem érintett meg, volt, akiket állítólag rendszeresen puszilgatott, ölelgetett. Volt olyan is, akinek azt hazudta, hogy rákos beteg.

A rendőrség az Indexet arról tájékoztatta, hogy a megalapozott gyanú alapján szexuális erőszak történt, mégpedig legalább 10 esetben. (A törvény szexuális erőszaknak nevez minden, szexuális jellegű cselekményt, amit egy felnőtt 12 éven aluli gyermekkel tesz.)