Kósa Lajos: A stadionépítést bírálni olyan, mintha felvetnék, minek nekünk Csokonai Színház

Mint arról ma beszámoltunk, szinte teljesen a fideszes önkormányzat kezébe kerül az NBI-ből botrányos körülmények között kieső DVSC labdarúgócsapatának működtetése.

Ezzel egy 19 éves, többnyire sikeres korszak zárul le, és Szima Gábor eladja részesedését a városvezetésnek.

A sajtótájékoztatón szóba került az is, hogy a sport a magyar kultúra része, és itt átadjuk a szót Kósa Lajos, egykori debreceni polgármesternek:

A Loki ugyanúgy a város szimbóluma, mint a Nagytemplom, Szabó Magda, vagy a Csokonai Színház. Szabó Magda akkor is a debreceni identitás része, ha nem olvasta valaki, a Csokonai Színház akkor is az identitás része, ha valaki nem jár a színházba. Igaz ez a Lokira is.

Nem lehet más célunk, mint visszajutni az első osztályba. Ez egy közös ügy. Együtt vagyunk Debrecen, együtt vagyunk a Loki. A mi felfogásunk – a mi azt jelenti, hogy a kormányzó erők – azon alapul, hogy a sport a magyar kultúra része, ahogy a színművészet, a filmgyártás, az irodalom, a költészet. Ép testben ép lélek, mondták a görögök (szerk.: igazából a rómaiak – köszönjük az észrevételt szemfüles olvasóinknak). Az a meggyőződésünk, hogy a civilizáció, a magyar civilizáció teljesítménye nem érthető, ha a sportot nem tekintjük a kultúra részének. Szemmel látható, hogy van egy nagyon erős meggyőződés, aki nem tekinti így a sportot, ezért támadja a baloldal rendszeresen az intézkedéseket. Nem akarom vitatni, hogy elképzelhető egy vita arról, hogy a sport a kultúra része vagy sem. Nekünk meggyőződésünk, nem lehet a sportot úgy tárgyalni, hogy az nem a kultúra része. A mi nézőpontunkból felvetni, minek stadiont építeni, mintha felvetnék, minek nekünk színház. A lakosság nagy része nem jár színházba. Márpedig ha a sport a kultúra része, akkor érdemes építeni uszodát, tornatermet, stadiont. Számunkra éppen ezért kézenfekvő, miért fontos, hogy a város beszálljon a DVSC mögé. Ha a Csokonai Színházat támogatjuk, hogy nem tud megélni a piacról, mindenki szerint rendben van. Természetesen ez csak akkor igaz, ha sikeres. Egy bűn rossz színházat nem szabad finanszírozni. Egy bűn rossz sportcsapatot sem szabad. Az egész arról szól, hogy a legjobbak közé verekedjük magunkat. Azt szeretnénk, ha az új finanszírozási modell ugyanolyan sikerekkel lenne képes, mint Szima úrral a megelőző 19 évben.”