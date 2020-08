Kormánybarát laptól érkezik az Index új hirigazgatója is

A Mandinertől érkező, volt fidelitatos főszerkesztő-helyettes után itt az újabb név.



Fekete-Szalóky Zoltán - fotó: Facebook/InfoRádió

A Media1 úgy tudja, az Index hírigazgatója is egy kormánybarát laptól érkezhet.

Fekete-Szalóky Zoltán, az InfoRádió egykori felelős szerkesztője az elmúlt évben

az Országút című kormányközeli kulturális-közéleti lapnál dolgozott szerkesztőként.

Fekete-Szalóky Zoltán átigazolásáról több forrásból is értesültek, elhangzott például a neve azon a múlt heti, átadás-átvétellel kapcsolatos értekezleten is, amelyen a távozófélben lévő egyik indexes munkatárs is részt vett.

Szóban forgó személy egyelőre nem erősítette meg az információt.