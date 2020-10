„Voltak ilyenfajta riogatások az első hullámmal összefüggésben is” – mondta Orbán Balázs péntek reggel az ATV-ben, amikor Jakab Ferenc szavairól kérdezte a műsorvezető. Jakab a pécsi virológuscsapat vezető kutatója, szeptember 21-én is ott volt az akciócsoportok ülésén Orbán Viktornál. Orbán Balázs szerint a magyar hatóságok nem elengedték a fertőzést, hanem a távolságtartást és a maszkhasználatot szigorúan betartatják. Van elég teszt és tesztkapacitás az országban – hangsúlyozta a miniszterhelyettes.

Orbán Balázs, a Miniszterelnökség miniszterhelyettese a koronavírus-járvány második hullámának hazai kezeléséről is beszélt az ATV Start műsorában. Orbán a műsorban riogatásnak nevezte Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont Virológiai Kutatócsoportjának vezetőjének gondolatait a második hullám kezeléséről és arról, hogy ha nem tesztelnek többet, akkor elszabadulhat a járvány – írja a 24.hu. A miniszterhelyettes szerint a számok stabilizálódtak, ráadásul – mondta – Magyarország háromszor annyit tesztet végez el, mint a WHO protokoll. Nemzetközi összehasonlításban nem állunk rosszul, folyamatosan tesztelünk és arra is van lehetőség, hogy ha orvosilag nem indokolt, ott is van lehetőség tesztelni – nyilatkozta a miniszterhelyettes.

Orbán Balázs azt mondta, azt az ajánlást követik, hogy „egy fertőzött esetre tízszer annyi teszt kell. Magyarországon harmincszor annyi ingyenes tesztet végzünk. És ezekben a számokban azok a tesztek, amelyeket egyébként hatósági áron el tudnak végezni az állampolgárok, nincsenek is benne”.

Ha így számolunk, a pénteki 1322 regisztrált fertőzöttre elvileg 39660 teszt jutott volna, hiszen ez a harmincszorosa. De még a tízszeresét sem érték el, 12394 mintát vettek.

Jakab Ferenc azt mondta, lassan kimeríti az ország a tesztelési kapacitásait, de

Orbán szerint „van elég teszt, és van elég kapacitás is”.

Az interjú egy másik pontján Orbán Balázs azt mondta,

a kormány azzal készült fel a járvány második hullámára, hogy kórházi eszközöket szereztek be, és tartottak egy nemzeti konzultációt. „Ez kulcsfontosságú, mert olyan védekezési stratégia nem lehet sikeres, amit az emberek nem támogatnak.”

Ez a stratégia pedig „nem azt jelenti, hogy elengedjük a fertőzést”, hanem, hogy betartatják a maszkhasználatra, távolságtartásra vonatkozó szabályokat.

Jakab Ferenc: Nagyon nem vagyok optimista, ez az igazság

Jakab Ferenc – akit tavasszal neveztek ki a kormány által létrehozott koronavírus-kutatócsoport élére – egy online beszélgetésen csütörtök este azt mondta,

ha ilyen tendenciában rohanunk gyorsvonatként a vesztünkbe, akkor nagyon gyorsan ki fogjuk meríteni az egészségügyi kapacitásainkat, és baj lehet belőle.

Hozzátette,

nem látszik, hogy a járvány csúcsosodna, a számok emelkednek.

Jakab szerint „ha minden így marad, és komolyabb intézkedések nem történnek”, akkor a következő egy hónapban drasztikusan emelkedni fog a fertőzésszám.

A hvg.hu tudósítása szerint Jakab Ferenc, a koronavírus-akciócsoport vezetője arra is felhívta a figyelmet, hogy nem jó irányba haladnak a dolgok, Magyarország az Egészségügyi Világszervezetnél (WHO) már súlyosan veszélyeztetett országnak számít, és ha minden így marad, nem kerítenek sort komolyabb intézkedésekre, akkor drasztikusan emelkedni fog a fertőzöttek száma. Arra is figyelmeztetett, hogy a tesztkapacitás véges, és lassan elérjük a tetejét.

"Nagyon nem vagyok optimista, ez az igazság" – mondta Jakab Ferenc.

A virológus szerint egyre inkább az idősebb korosztályt fogja érinteni a koronavírus-fertőzés, több ember fog lélegeztetőgépre kerülni és több lesz a haláleset is. Félő ráadásul, hogy a koronavírus be fog robbanni az idősotthonokban és a szociális intézményekben, ami csak növeli a nyomást az egészségügyi ellátórendszeren.

"Figyelni kell, hogy próbáljuk lassítani a járvány terjedési ütemét – megállítani nem fogjuk tudni –, de ha ilyen tendenciával rohanunk gyorsvonatként a vesztünkbe, akkor az egészségügyi kapacitásainkat nagyon gyorsan ki fogjuk meríteni. Nem látjuk azt, hogy a járvány egyáltalán csúcsosodna. A számok emelkednek" – mondta a virológus.

Jakab Ferenc szerint az iskolai lázmérésnek „sem szakmailag, sem járványügyileg” nem látja értelmét, mert sok esetben nincs láz, főleg gyerekeknél, de felnőtteknél is csak ritkán, mert a tünetmentes fertőzötteknél egyáltalán nincs láz, viszont a tünetek megjelenése előtt 1-2 nappal már fertőzhet egy beteg.

Jakab szerint viszont az is látható az adatokból, hogy nem az óvodai és iskolai közösségek a mozgatói a járványnak. Úgy véli, csak a személyi felelősségvállalással lehet csak eredményt elérni.

Visszamegyünk a régi módszerekig, a távolságtartásig, a karanténig, a kézmosásig, de ezek hatásosak.

Egészen addig kell ezt a módszert alkalmazni a szakember szerint, míg nincs vakcina:

ennek a járványnak egyetlen egy megoldása lesz, a védőoltások, más megoldás nincs.

Forrás: 24.hu, 444, ATV, Infostart.hu, HVG