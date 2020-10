Orbán szerint a jövő év közepéig kell kibírni, addigra lehet vakcina

Szerinte őt veszélyes embernek tartja az európai baloldal, az Európai Unió pedig korrupt, mert Soros.

Megtartotta szokásos péntek reggeli rádióinterjúját Orbán Viktor miniszterelnök, a Magyar Hang cikke szerint az interjú elején arról értkezett, hogy jövő év közepénél előbb nem nagyon lesz kész a koronavírus elleni vakcina.

Úgy számolok, hogy nekünk magyaroknak is a következő év júniusáig, júliásig kell kibírni, a rosszkedvünk tele addig tart

- magyarázta. Ugyanakkor dicsérte a magyar orvostudomány felkészültségét, ezt az itthon gyártott gyorstesztekre és kezelésekre értve mondta el.

Fotó, címlapkép: Facebook/Orbán Viktor/videórészlet

A gazdaság kérdése is szóba került, ugyanis csütörtökön arról beszélt Varga Mihály pénzügyminiszter, hogy biztatóak a jelek. Ennek kapcsán Orbán azt fejtegette, hogy Varga nem az az ok nélkül lekesedő ember, szóval ha örül, akkor tényleg komolyan lehet venni. Ismét megismételte, hogy hónapok óta készülnek a második hullámra, és ellentétben más európai országokkal, Magyarország nem várt az uniós segítségre, hanem saját forrásból, a munkaalapú társadalomra támaszkodva dolgozott.

Arra is kitért, hogy beindítja a kormány azt a válságkezelési elemet, amely képes lesz a családok beruházásait elindítani, ennek fő eleme az ötszázalékos lakáséítési áfa. Emellett Novák Katalin családügyi miniszter több más javaslaton is dolgozik még. Orbán szerint most a legnagyobb gazdasági veszély a kivárás, ezért kell ösztönözni a vállalkozókat a beruházásokra, ezért voltak a korábbi gazdaságvédelmi intézkedések is.

A kormányfő ismételten kitért rá, hgy az előrejelzőképesség jelenleg három hét, és a következő három hétben műtétek elhalasztására, vagy korlátozásokra nem kell számítani.

Orbánnak volt ideje szapulni az ellenzéket is, amely szerinte nemhogy segítette, de hátráltatta a védekezést, és annak kulcsembereit támadta. Kitért az orvosok béremelésére is, amire elmondása szerint azért is szükség volt, mert az elmúlt harminc évben folyamatos sodródás volt az egészségügyi koncepciók között, miközben a fizetésekre nem volt konkrét válasz. Szerinte az orvosok is alkalmazkodtak ehhez a "zűrzavarhoz", ennek példájaként hozta fel a hálapénz intézményét. A miniszterelnök hozzátette, ők az orvosi kamara javaslatát valósították meg, de azt elismerte, hogy vannak még kérdések, amiket tisztázni kell.

A miniszterelnök az uniós baloldalt is elővette – ha már a műsorvezető rákérdezett –, ennek kapcsán a cikk szerint a következőket mondta:

A baloldal, ha veszélyes embert lát – nem akarok dicsekedni, de az én esetemben erről van szó –, akkor megpróbálja levadászni

- mondta el, majd arról beszélt, hogy a jobboldali politikusokat mindig a korrupcióval vádolják meg, de közben például Németországban és Skandináviában is jelen van a pénzmosás és a korrupció, szóval szerinte álságos, hogy a nyugat-európaiak magukat feddhetetlennek érezve szapulák a közép-európaiakat.

Természetesen soros György sem maradhatott ki a rádióinterjúból, a kormányfő szerint a nemzetközi támadások főszervezője a milliárdos, aki

megveszi a nyugat-európai politikusokat.

Orbán szerint különféle bizottságokban ülnek soros emberei, akik befolyással vannak a döntéshozatalokra.

Amíg Soros Györgynek ilyen befolyása van az unióban, ki kell mondani, hogy az Európai Unió korrupt

- vélekedett a kormányfő, aki szerint ha Sorost eltávolítják az EU közeléből, akkor lehet azt mondani, hogy nagyot léptek előre a korrupció elleni küzdelemben.