„Az én személyes értékrendem és ízlésvilágom szerint semmiféle könyvet nem égetünk, nem darálunk” – írta a Hvg.hu-nak a Meseország mindenkié című mesekönyv és a kötet által szított indulatok kapcsán a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója, Demeter Szilárd, aki korábbi gyakorlatának megfelelően a teljes, írásban adott interjút kitette a Facebookra, mielőtt az megjelent volna.

Szeretem azt hinni, hogy egy szabad országban élek. Ez azt jelenti, hogy minden felnőtt ember felelős a cselekedeteiért. És azt is jelenti, hogy a vélemény- és szólásszabadság joga biztosított. Ennek határait az Alaptörvényben jelölte ki a törvényhozás, az Alaptörvénybe az uniós Alapjogi Charta jelentős részét is beledolgozták a szövegezők, szóval úgy vélem, hogy elég jó és EU-kompatibilis jogszabályi környezetünk van ahhoz, hogy amennyiben valaki átlépi ezeket a határokat, úgy a különböző jogorvoslási lehetőségekkel éljünk. Magyarán: ha valaki úgy gondolja, hogy Dúró Dóra képviselőasszony a könyvdarálással túlment a véleménynyilvánítás elfogadható határán, az tegyen feljelentést. A magyar bíróság dolga megállapítani, hogy ezzel Dúró Dóra törvénytelenséget követett-e el. Amennyiben nem, úgy ez innen kezdve ízlés- és értékrendvita. Az én személyes értékrendem és ízlésvilágom szerint semmiféle könyvet nem égetünk, nem darálunk. És nem csak azért, mert az európai történelem különböző vészterhes korszakaiban ez bevett gyakorlat volt, hanem mert számomra a könyv (ön)érték. Van egy irracionális viszonyom a könyvekhez, mondhatni, szeretem azokat. Sokezer van nekem is, naponta kapok tucatnyi jobb-rosszabb művet, de egyet sem dobunk ki. Nem értek egyet tehát Dúró Dórával, de el sem tiltanám attól, hogy kifejezze a véleményét