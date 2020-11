Erősödtek Szijjártó Péter tünetei, erről maga a külügyminiszter számolt be karanténnaplójában Facebook oldalán.

Szijjártó Péter vasárnap délután azt írta,

a tünetek továbbra is vegyes képet mutatnak, de általánosságban ma sajnos erősebbek, mint tegnap voltak. Van viszont jó hír is: Szilvi, Peti és Patrik újabb tesztjei is negatív eredményt hoztak, így számukra ma megszűnik a karantén! Hála Istennek!