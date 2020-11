A koronavírus-járvány miatt életbe lépő, este 8 és hajnal 5 óra közötti kijárási tilalom alól kivételt jelenthet a kutyasétáltatás, a kivétel részletszabályairól az önkormányzatok dönthetnek – közölte Orbán Viktor miniszterelnök kedden a Facebook-oldalán közzétett videóban. Mintegy 1,5 millió kutyatartót érint a kérdés.

Nagy aggodalmat okozott a városi kutyatartók körében Orbán Viktor tegnapi bejelentése, amely szerint ha a mai plenáris ülésen az Országgyűlés az új szabályokat elfogadja, akkor szerdától este 8 után nem lehet az utcán tartózkodni, csak kivételes esetekben. Az este 8 utáni sétához szokott kutyák gazdái rögtön kifejezték nem tetszésüket, és egy petíció is indult.

Ovádi Péter, az állatvédelemért felelős miniszteri biztos megbeszélést kezdeményezett a kutyatartók ügyében, hogy lehetőség legye este 8 után is a kutyák sétáltatására. Facebook-oldalán számolt be a megállapodás részleteiről.

– írta ki Facebookra Ovádi Péter, fideszes képviselő.

– tette hozzá a veszprémi politikus.

A találkozóról Orbán Viktor is feltöltött egy videót. A miniszterelnök azt mondta, hogy

Ugyanis az este 8-tól hajnali 5-ig tartó kijárási tilalom a kutyásokra is vonatkozott volna, ami sok gazda életét nagyon megnehezítette volna, valamint nem minden kutya tud ilyen hosszan úrrá lenni az anyagcsere folyamatain.

Ovádi Péter javaslata szerint a lakóhely 500 méteres körzetében, egyéb korlátozás nélkül lehet majd kutyát sétáltatni. A részletszabályozás az önkormányzatok dolga lesz.

20:00 után is szabad a gazda // Who let the dogs out after 8 PM? We did!