Szlávik tévesen becsülte meg a második hullám erejét, és most nagyon meg van ijedve

Szlávik János szerint pozitív hozadéka is lett a koronavírusnak a kórházakat tekintve, ugyanakkor azt is elmondta, hogy az orvosok többsége meg van ijedve.

A Dél-Pesti Centrumkórház infektológus-főorvosa elmondta:

"Tavasszal úgy gondoltam, hogy lesz majd második hullám, de az jóval enyhébb lesz, mint az első, de nagyot tévedtem. Ez a szakembereket is meglepte, nagyon meg is vagyunk ijedve, ezért az összes szakember a védőoltást várja. A vakcina a következő hónapokban, vagy évben talán véget vethet ennek a rémálomnak"

- idézte az atv-nek nyilatkozó Szlávikot a Blikk.

A tömegesen elérhető oltás dátumát nyár végére teszi, és mint azt már megjósolták előtte is többek, ő is úgy véli, hogy első körben a vírus szempontjából kritikus csoportok kaphatják meg a vakcinát. Utóbbival kapcsolatban a várakozás azért is nagy, és tekintenek rá fordulópontként a vírus elleni küzdelemben, mert jelen pillanatban ismert és hatékonyan működő gyógyszer, ellenszer nincs arra.

(Blikk)

Cikk- és címlapkép: MTI/Kovács Attila