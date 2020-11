Orbán vállalja a felelősséget, hogy az egészségügy bírni fogja a terhelést

Az Izland elleni meccs meg harc volt a vikingekkel. Heti rádióinterjú a miniszterelnökkel.

Megtartotta szokásos péntek reggeli rádióinterjúját Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban, ahová az operatív törzs kora reggeli üléséről érkezett – olvasható a hvg.hu cikkében.

Fotó, címlapkép: Facebook/Orbán Viktor/videórészlet

Az első kérdés nem az ország helyzetére vonatkozott, a műsorvezető a tegnapi Magyarország-Izland meccs és a magyar győzelem kapcsán volt kíváncsi a kormányfő véleményére. Orbán szerint

végre történt valami jó, ez nem egyszerű futballmeccs volt, hanem harc, a vikingek ellen.

A nagyon fontos kérdés után végre rá lehetett térni a járványügyi helyzetére is, itt Orbán ki is javította a Kossuth rádió riporterét, mert az úgy fogalmazott, hogy a szakemberek szerint 50 százalék esély van arra, hogy bedől az egészségügy, mire a miniszterelnök közölte, hogy ezt ő mondta, a szakemberekre hivatkozva.

Orbán vállalja a felelősséget

A kormányfő szerint továbbra is Ausztriához kell mérni az országot, az ottani tendenciák érvényesülnek itthon is, azok alapján lehet számolni. Szerinte a hazai egészségügyet felkészítették, minden rendelkezésre áll. Arra is kitért, hogy az emberekből (itt az orvosokra, szakszemélyzetre gondolt) annyi van, amennyi, de az orvosmatematikusok a rendelkezésre állók alapján számolták ki, hogy hány beteget lehet ellátni úgy, hogy van esély a gyógyulásra. A kormányfő szerint nem mindegy, hány embert látnak el az orvosok és ápolók, itt már a plafonhoz közeledtek, ezért kellett lépni.

A kijárási tilalom a kulcs, ezt tartani 10-14 nap múlva nehéz lesz, de a kormányfő szerint jó ütemben, kellő pontossággal hozták meg a döntéseket, és meri vállalni a felelősséget, hogy 99 százalék fölötti az esély arra, hogy az egészségügy ennyi emberrel működni tud és minden magyar megkapja a tisztességes ellátást. Minden élet számít, az időseké is – magyarázta a rádióban a miniszterelnök a hvg.hu cikke szerint.

Jelenleg 6690 ember van kórházban, 518-an lélegeztetőgépen vannak, már mozgosítottak sok diákot is, de most a műszakisokat is mozgósították, ők viszik a medikusokat mintákat levenni. 400 diák állt be, plusz a műszakisok, de a számuk folyamatosan nő.

Felmerült a pécsi klinika ügye is, amely nehéz helyzetben van a kevés szakember miatt, oda Orbán szerint 24 óra alatt érkezett ápoló.

Többféle vakcina legyen, aztán majd az emberek döntenek, hogy melyikben bíznak

Jelenleg 500 középiskolában tértek át digitális oktatásra, 208 óvoda van bezárva, 239 általános iskolában ugyancsak digitálisan megy az oktatás. Orbán szerint az oktatási rendszer bírja a nyomást.

Felmerült a vakcina kérdése is, a miniszterelnök szerint a szakemberek fognak dönteni arról, hogy melyiket lehet elérni majd, itthon szigorúak a szabályok. A tervek szerint elsőként az egészségügyben dolgozók kapják meg az oltást, és az a jó, ha minél több vakcina áll rendelkezésre, ebből nem szabad Orbán szerint politikai kérdést csinálni.

Legyen minden, az emberek meg majd eldöntik, melyikben bíznak inkább

- mondta, és hozzátette, addig kell kitartani, amíg nem jön meg a vakcina.

Ismertette azt is, hogy a szakemberek szerint a lakosság 10 százaléka átesett a fertőzésen, a járvány megállításához szerintük 50 százalék kell. Abban a miniszterelnök nem mert állást foglalni, hogy mennyi is ez a százalék, de a járványok el szoktak múlni, ha van ellenük oltás, ha nincs. Az a kérdés, hogy amikor a járvány visszesik, akkor az eltűnik, vagy kezelhető formává változik – aki erre tudja a választ, Nobel-díjat kaphat – fejtegette Orbán.

Hosszabb távon adócsökkentésekkel számolnak

A gazdaság megvédése is terítékre került, Orbán itt két csoportra bontva beszélt az intézkedésekről. Az egyik az, amelyet a 30 napos lezárás miatt súlyos helyzetbe kerülőket támogatja (szállodások megsegítése, éttermekben dolgozók bérének 30 napos támogatása), de ezek áthidaló megoldások, ugyanakkor az iparkamarai elnök javaslatára úgy döntött, az elviteles ételek áfáját 5 százalékra csökkentik.

A gazdasági növekedési akcióterv hosszabb távon érvényesül, itt az adócsökkentések a jellemző döntések, mert a cégeket abba a helyzetbe kell hozni, hogy megtarthassák a munkaerőt és fejleszthessenek.

Az iparűzési adó felfüggesztésének ötletével kapcsolatban (amely az így is már nehéz helyzetben lévő önkormányzatoknak okozna még több kellemetlenséget) a miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy meredek, de a kellő arányt kell eltalálni. Érezhető mértékű adócsökkentést akar jövőre.

Az interjú további részében az EU-s jogállamisági kritérium került elő, és az ehhez kapcsolódó brüsszelezés. Orbán szerint ha ezt a források osztását a kritériumokhoz igazítják, az EU-ból Szovjetunió lesz.